Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Einbruch in Grundschule; Essel:Im Führerhaus eingeklemmt; Soltau: Mit 1,59 Promille gegen Bau; Walsrode/Bad Fallingbostel:Ermittler durchsuchen Wohnung und Geschäftsbetriebe

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v.14.05.2019 Nr. 1

11.05.-13.05./ Einbruch in Grundschule Buchholz/A.: Unbekannte Täte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einer Schule in der Dorfstraße in Buchholz/A. Nachdem sie zwei Fenstern zum Schulgebäude aufhebelten stiegen sie in die Büroräume ein und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

13.05/ Im Führerhaus eingeklemmt Essel/BAB 7: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Abend, gegen 18:05 Uhr, auf der BAB 7 bei Essel. An einem Stauende fuhr der Fahrer eines Tanklastzuges auf den vor ihm bereits stehenden Sattellastzug auf. Der 44-jährige Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit dem Rettungshubschrauber in die MHH geflogen. Der vordere 44- jährige LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins HKK verbracht. Die Autobahn musste bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Die Bergung und Räumung der Unfallstelle dauerte noch bis in die Nachtstunden. An den beiden Lastzügen entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro.

14.05./ Mit 1,59 Promille gegen Baum Soltau: Ein Fahrt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken endete für einen 25-jährigen Bispinger in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem Baum in der Bergstraße. Ein Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und der PKW total beschädigt. Dem Fahrer wurde neben einer Blutprobe auch der Führerschein abgenommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

13.05./ Ermittler durchsuchen Wohnung und Geschäftsbetriebe Walsrode/Bad Fallingbostel: Mit einem starken Polizeiaufgebot wurden am gestrigen Abend in Walsrode und Bad Fallingbostel zeitgleich drei Durchsuchungsbeschlüsse der Drogenermittler vollstreckt. Betroffen waren in Walsrode eine Wohnung am Wiener Platz, ein Cafe in der Prager Straße sowie in Bad Fallingbostel ein Cafe in der Vogteistraße. Die Beamten fanden Betäubungsmittel und stellten weiterhin eine Schreckschusswaffe, einen Pollenböller sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag und umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell