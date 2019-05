Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

PI Heidekreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags kommt es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Ilhorn bei Neuenkirchen. Ein VW Touran durchfährt die Ortschaft von Gilmerdingen in Richtung Sprengel und kommt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidiert der Pkw mit einem Straßenbaum. Für einen 22-jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Er verstirbt noch an der Unfallstelle. Zwei weitere junge Leute werden schwer, noch zwei weitere junge Menschen werden leicht verletzt. Alle fünf befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Pkw. Die Verletzten werden durch die Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser nach Rotenburg und Walsrode verbracht. Ein Schwerverletzter wird zur Weiterbehandlung mit dem Rettungshubschrauber in die MHH verlegt. Die Unfallstelle wird für drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Wer von den jungen Leuten den Pkw geführt hat, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Überhöhte Geschwindigkeit sowie Alkoholeinfluß dürften jedoch eine Rolle gespielt haben. Am Pkw entsteht Totalschaden.

