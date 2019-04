Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung zum Gebäudebrand Weissach im Tal

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Gebäudebrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 01.25 Uhr ein Carport, welches am Vereinsheim angebaut ist, in Brand. Das Feuer griff auf das Vereinheimes über. Aktuell sind die Feuerwehren aus Weissach, Auenwald, Allmersbach, Backnang und Fellbach im starken Kräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

