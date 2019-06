Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahrrad sucht Eigentümer ++

Rotenburg (ots)

Fahrrad sucht Eigentümer

Fintel. Bei der Polizeistation Fintel steht derzeit ein Herrenrad, das auf seinen Eigentümer wartet. Das silberfarbene 28er Rad vom Typ Alu City Star wurde am Freitag nach Himmelfahrt in einem Garten in der Straße Dreeskamp gefunden. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04265/1700.

