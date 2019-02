POL-ROW: ++ Neue Betrugsmasche - Lottogewinn ++ Grillparty auf der Tartanbahn ++ Fahranfänger unter Drogenverdacht ++ Rotlichtfahrt unter Alkoholeinfluss ++ Acht Siloballen gestohlen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Neue Betrugsmasche - Lottogewinn

Sottrum. "Sie haben im Lotto gewonnen!" - Mit dieser tollen Nachricht hat ein unbekannter Betrüger am Montagmittag am Telefon versucht, Geld von einer 64-jährigen Frau aus Sottrum zu ergaunern. Schnell folgte der Haken an der Sache. Vor der Gewinnausschüttung müsse die Frau zuerst einen Gutschein im Wert von zweihundert Euro beim Online-Händler Amazon kaufen und die Codenummer telefonisch durchgeben. Die Frau machte alles richtig und meldete sich bei der Sottrumer Polizei.

Grillparty auf der Tartanbahn

Bremervörde. Bei den derzeit milden Temperaturen ist mehreren Jugendlichen am Mittwoch der Gedanke gekommen, den Start der Grillsaison vorzuverlegen. Sie gingen gegen 19 Uhr auf das Gelände der Berufsbildenden Schulen an der Tetjus-Tügel-Straße und entzündeten dort ein Grillfeuer. Dabei wurde die Tartanbahn durch die Hitze beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus und ermittelt jetzt wegen einer Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 04761/99450.

Fahranfänger unter Drogenverdacht

Tarmstedt. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Mittwochabend einen jungen Fahranfänger aus dem Landkreis Verden aus dem Verkehr gezogen. Als die Beamten gegen 21.30 Uhr versuchten, den Wagen des 18-Jährigen für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, gab der junge Mann Gas. Seine Flucht dauerte aber nur bis zur Straße Zum Steenshop. Dort endete seine Fahrt. Er habe vor Fahrtantritt eine Flasche Bier getrunken, so der 18-Jährige auf die Frage, warum er geflüchtet sei. Damit hatte er die 0,0 Promillegrenze für Fahranfänger schon überschritten. Darüber hinaus fiel den Beamten auch auf, dass er unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Ein Urintest auf der Polizeiwache zeigte an, dass die Beamten damit den richtigen Riecher hatten. Demnach könnte der 18-Jährige Amphetamine konsumiert haben. Um das herauszufinden, musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben.

Rotlichtfahrt unter Alkoholeinfluss

Bremervörde. Mit 0,8 Promille ist ein 80-jähriger Autofahrer aus Bremervörde am Mittwochnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Aufgefallen war der Mann den Beamten, weil er in der Neuen Straße in Höhe Marktstraße eine Ampel passierte, die schon längere Zeit Rotlicht für ihn zeigte. Die Beamten stoppten den Wagen des Senioren in der Rahlandstraße. Dort stellte sich heraus, dass er vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Taschendieb hebt Geld mit gestohlener Bankkarte ab

Scheeßel/Tostedt. Am Mittwochvormittag hat eine 83-jährige Frau aus Scheeßel einen Taschendiebstahl in Tostedt zur Anzeige gebracht. Die Dame war gegen 10 Uhr zum Einkauf in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Dort legte sie ihr Portemonnaie in einen Einkaufswagen und ließ es für kurze Zeit unbeaufsichtigt. In dieser Zeit nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit, um die Geldbörse zu stehlen. Darin befand sich neben dem Bargeld und dem Personalausweis auch eine Bankkarte und die dazugehörige PIN. Damit ging der Täter auf direktem Weg zur Bank und hob 400 Euro ab.

Acht Siloballen gestohlen

Bülstedt. Acht Siloballen haben unbekannte Täter im Verlauf der letzten Tage gestohlen. Sie waren auf einem Feld an der Kreisstraße 117 zwischen Wilstedt und Winkeldorf gelagert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund dreihundert Euro. Die Täter müssen die Ballen auf einem Anhänger abtransportiert haben. Deshalb bitte die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060 um Hinweise.

15-jähriger Mofafahrer bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 130 ist ein 15-jähriger Mofafahrer am Mittwochnachmittag verletzt worden. Eine 46-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Selsingen hatte gegen 16 Uhr mit ihrem Renault von der Kreisstraße nach rechts auf die B 71 in Richtung Selsingen abbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Jugendlichen. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 15-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünfhundert Euro.

