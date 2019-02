Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Ampel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, bog ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Soltauer Straße nach rechts in die Fuhrenstraße ab. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn auf den Gehweg und kollidiert mit dem Mast einer Lichtsignalanlage. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden, in Höhe von mehreren hundert Euro, zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können. Mitteilungen werden von der Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261/9470 entgegengenommen.

