POL-ROW: Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Rotenburg und der Staatsanwaltschaft Stade: Tötungsversuch nach Beziehungsende - 39-jähriger Mann festgenommen

Rotenburg (ots) - Tötungsversuch nach Beziehungsende - 39-jähriger Mann festgenommen

Zeven. Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Samtgemeinde Selsingen hat die Zevener Polizei am Mittwochvormittag einen 39-jährigen Mann festgenommen. Die Beamten griffen ihn auf einem Waldweg zwischen Zeven und Brauel auf. Der Gesuchte ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Er wurde noch am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Dem Mann wird vorgeworfen, seine ehemalige, 38-jährige Freundin in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche in ihrer Wohnung im Nordkreis unerwartet aufgesucht zu haben. Hintergrund war offensichtlich die Beendigung der Beziehung. Dort sei es zwischen ihr, ihrem neuen, 42-jährigen Lebenspartner und dem 39-jährigen Mann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden die Frau und ihr neuer Partner zum Teil schwer verletzt. Anschließend ergriff der Täter die Flucht.

Am Mittwochvormittag setzte die Polizei bei ihrer Fahndung nach dem Flüchtigen einen Hubschrauber ein. Ermittlungen des Zevener Kriminal- und Ermittlungsdienstes hatte die Polizei zunächst zu einem Waldstück in der Verlängerung der Straße Im Neuen Kampe geführt. Die Mitteilung eines Passanten, der den auffälligen Mann dort auf einem Waldweg gesehen hatte, brachte die Polizei auf die richtige Spur. Eine Streifenbesatzung traf ihn dort an und nahm ihn fest.

