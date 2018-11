POL-ROW: ++ Taschendiebe im Einkaufsmarkt ergreifen die Flucht ++ Vor der Verkehrskontrolle - Betrunkener Autofahrer flieht zu Fuß ++ 91-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt ++

Rotenburg (ots) - Taschendiebe im Einkaufsmarkt ergreifen die Flucht

Bremervörde/Selsingen. Zwei Taschendiebe sind am Dienstagmittag bei ihrer Tat in einem Einkaufsmarkt an der Bürgermeister-Hey-Straße gestellt worden und anschließend mit ihrem Auto geflohen. Zuvor dürfte das Diebesduo zwei weitere Diebstähle in Bremervörde und Selsingen begangen haben.

Eine noch unbekannte Frau hatte gegen 12.30 Uhr eine 66-jährige Kundin beim Einkaufen im Netto-Markt angesprochen und abgelenkt. Die kurze Unachtsamkeit nutzte ihr Komplize. Er griff in die Handtasche der Kundin und schnappte sich ihre Geldbörse. Ein Ladendetektiv, der die Tat beobachtet hatte, hielt den Dieb zunächst fest. Der Mann konnte sich jedoch losreißen. Er ließ die Beute zu Boden fallen, bedrohte den Ladendetektiv und flüchtete gemeinsam mit seiner Komplizin in ein Auto. Damit fuhren beide davon. Eine Sofortfahndung der Bremervörder Polizei führte nicht zur Ergreifung der beiden Taschendiebe.

Wie sich später herausstellte, waren die gleichen Täter vermutlich zuvor im Lidl-Markt an der Alten Straße aktiv. Dort stahlen sie das Portemonnaie einer 78-Bremervörderin aus deren Handtasche. Die Frau gab an, zuvor von einer Frau mit Babytasche abgelenkt worden zu sein. Dadurch hatte sie ihre Handtasche im Einkaufswagen nicht mehr im Blick.

Bei Aldi an der Hauptstraße in Selsingen war es am Vormittag zu einer ähnlichen Tat gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass auch hier das Diebesduo am Werk waren. In diesem Fall wurde eine 64-jährige Frau aus Selsingen Opfer der Taschendiebe. Wie später in Bremervörde, lenkte eine Frau die Kundin ab. Währen dessen holte ein Komplize ihre rote Geldbörse mit Bargeld, Personalausweis und Bankkarte aus der im Einkaufswagen liegenden Handtasche.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei vor allem an ältere Menschen, dass sie ihre Geldbörsen in den Jackeninnentaschen mit sich führen.

Vor der Verkehrskontrolle - Betrunkener Autofahrer flieht zu Fuß

Klein Meckelsen. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagabend einen 51-jährigen Autofahrer geschnappt, der den Beamten vor einer drohenden Verkehrskontrolle zu Fuß entkommen wollen. Die Polizisten waren gegen 18.30 Uhr im Ort auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden. Sie setzten sich mit ihrem zivilen Streifenwagen direkt hinter sein Fahrzeug und gaben ihm mehrere Anhaltesignale. Doch anstatt zu stoppen, beschleunigte der Fahrer und fuhr auf die Auffahrt eines Grundstücks. Dort sprang er aus dem Auto, ließ den Motor laufen und rannte weg. Auf der gepflasterten Schillerstraße kam der Mann ins Straucheln und ging zu Boden. Damit war seine Flucht beendet. Ein Atemalkoholtest zeigte, warum er sich nicht kontrollieren lassen wollte: mehr als 1 Promille. Auf der Polizeiwache musste der 51-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

91-jährige Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Hassendorf. Am späten Dienstagnachmittag ist eine 91-jährige Fußgängerin aus Hassendorf bei einem Verkehrsunfall in der Bergstraße verletzt worden. Die Frau war gegen 17.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Richtung Viehweg unterwegs. Eine 74-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Hassendorf, fuhr in gleicher Richtung. Ihr Wagen kollidierte mit der Fußgängerin. Die 91-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Rollerfahrer am Kreisel gestürzt

Bremervörde. Ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Bremervörde ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Gutenbergstraße verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann gegen 6.30 Uhr im Kreisel zu schnell unterwegs war und deshalb stürzte. Er zog sich eine Verletzung am Arm zu und wurde im Rettungswagen in das OsteMed Klinikum gebracht.

