POL-WL: Fahrraddieb bringt Diebesgut zurück ++Rottorf - Defekter Pkw setzt Garage in Brand

Fahrraddieb bringt Diebesgut zurück

Am Montag, 26.07., gegen 12:40 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine männliche Person, die sich an dem Fahrradständer einer Kirchengemeinde im Borsteler Weg in Winsen an einem Mountainbike zu schaffen machte. Nachdem die Zeugin auf die Person zutrat flüchtete diese mit dem Fahrrad. Die Person war ca. 16 - 17 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare und war bekleidet mit einer grauen Jacke bzw. Pullover mit Kapuze. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Am 27.07. gegen 08 Uhr, wurde der Polizei dann mitgeteilt, dass sich das Mountainbike wieder an dem Fahrradständer befinden würde. Nach einer Überprüfung konnte es dem Eigentümer ausgehändigt werden. Die Polizei sucht trotzdem die Person, die das schwarze Mountainbike, Marke: Bergsteiger Typ: Canberra, entwendet hatte und nimmt unter der Telefonnummer 04171/ 7960 Hinweise entgegen.

Rottorf - Defekter Pkw setzt Garage in Brand

Ein defekter Pkw hat am Montag, 26.07., gegen 18:45 Uhr, einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei in Winsen- Rottorf, Bundesstraße, ausgelöst. Der Eigentümer eines BMW hörte nach dem Einschalten der Zündung seines Pkw einen lauten Knall. Im Anschluss entwickelte sich schnell ein Feuer im Motorraum, das auf den Pkw und dann auch auf die Garage übergriff. Die Feuerwehr, die mit 67 Kameraden im Einsatz war, konnte das Feuer dann löschen. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

