Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wallmerod- Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!!!

Wallmerod (ots)

In der Zeit von Montag, den 14.09.2020, 20:00 Uhr bis zum 15.09.2020, 10:30 Uhr wurde/n durch unbekannte/n Täter drei Reifen eines blauen Opel Corsa in der Kirchstraße 8, in 56414 Wallmerod beschädigt, indem diese aufgeschlitzt wurden.

Wer kann Hinweise diesbezüglich geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663-98050 zu melden.

