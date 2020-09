Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendliche auf Diebestour ++ Tespe - Betrunken Auto gefahren

Tostedt (ots)

Jugendliche auf Diebestour

Die Beschädigung eines Briefkastens in der Straße Zinnhütte wurde am Wochenende drei Minderjährigen zum Verhängnis. Ein Zeuge hatte die drei Jungs im Alter von 12, 12 und 15 Jahren am Sonntagmorgen beobachtet, wie sie an dem Briefkasten herumhantierten, und die Polizei verständigt. Im Rahmen der Fahndung konnten die drei wenig später im Bereich des Bahnhofes aufgegriffen werden.

Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass zumindest zwei der Jugendlichen noch mehr angestellt hatten - Im Laufe der Nacht hatten sie in verschiedenen Straßen Ausschau nach unverschlossen abgestellten Autos gehalten. In mindestens acht Fällen waren sie fündig geworden. Aus den unverschlossenen Fahrzeugen entwendeten sie vereinzelt Münzgeld, EC Karten und andere Gebrauchsgegenstände.

Zumindest der 15-Jährige muss ich nun wegen achtfachen Diebstahls und einer Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Tespe - Betrunken Auto gefahren

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beobachtet worden, als er torkelnder Weise in einen Pkw stieg und damit losfuhr. Als die alarmierten Polizeibeamten den Mann wenig später an seiner Wohnanschrift antrafen, bestätigte sich der Verdacht. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Da Der 58-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell