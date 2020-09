POL-WL: Wochenendpressemeldung für die Polizeiinspektion Harburg

Polizeiinspektion Harburg

Winsen Luhe - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

"Nur mal eben zur Tankstelle fahren", wollte ein 34-Jähriger aus Winsen (Luhe) am frühen Samstagmorgen. Dass er dabei mit seinen E-Scooter ohne Licht fuhr, bemerkte er wohl nicht. Grund dafür könnte auch seine alkoholische Beeinflussung gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn eingeleitet.

Winsen Luhe - Einbrüche in Gasthäuser

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Gaststätte in der Blumenstraße in Pattensen zu einem Einbruch. Der Gastraum wurde von mindestens einem Täter nach Diebesgut durchsucht. Weiterhin wurde auch die angrenzende Wohnung, in der die Eigentümer schliefen, aufgebrochen. Als diese erwachten und den Einbrecher bemerkten, flüchtete der Täter mit den zuvor im Gastraum entwendeten Trinkgeldern. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam in derselben Nacht auch in einer Gaststätte in Scharmbeck. Hierbei wurde der Täter jedoch durch die einsetzende Alarmanlage abgeschreckt und flüchtete. Die Polizei Winsen (Luhe) bittet mögliche Zeugen, die dazu Hinweise geben können, unter 04171-7960 anzurufen.

BAB - Unfälle sorgten für lange Staus auf der A1

Am vergangenen Samstag kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und der Landesgrenze Hamburg. Zunächst waren 3 beteiligte Fahrzeuge in einem Verkehrsunfall verwickelt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mussten ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Dormagen und ein 39 -jähriger Pkw-Fahrer aus Rheine ihre Fahrzeuge abbremsen. Die nachfolgende Fahrzeugführerin aus Kassel übersah diesen Bremsvorgang. In Folge dessen kam es zu einem Auffahrunfall der genannten Fahrzeuge. Bei diesem Unfall wurden 4 Personen leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildungen auf der A1 zurück bis ins Maschener Kreuz. Die Folge waren zwei weitere Unfälle im Bereich des Maschener Kreuzes. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Rahden fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Die 40-jährige Fahrzeugführerin aus Hamburg hatte sich zuvor ordnungsgemäß in eine Rettungsgasse eingereiht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Kurze Zeit später ereignete sich an gleicher Stelle ein weiterer Verkehrsunfall. Während eines Fahrstreifenwechsels übersah ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Solingen den Pkw eines 21-jährigen aus Bremerhaven und berührte diesen seitlich. Auch hier entstand zum Glück nur ein Sachschaden. Doch nicht nur dort, auch im Buchholzer Dreieck kam es gestern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Auch hier musste ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Westoverledingen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stark abbremsen. Der hinter ihm fahrende Pkwführer übersah diesen Bremsvorgang und fuhr auf. Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen.

Seevetal - Verkehrserziehung mal anders

Einem Fahrzeugführer missfiel am Samstagvormittag der Überholvorgang eines anderen Verkehrsteilnehmers. Um dessen Verhalten zu maßregeln, fuhr er mit seinem eigenen Pkw auf den anderen Pkw auf. Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Da der verursachende Fahrer auch nach dem Eintreffen der Polizei ein Verhalten an den Tag legte, welches auf eine psychische Störung schließen ließ, wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Rosengarten/Nenndorf - Einbruch in eine Wohnung

In der Zeit von Freitag, 13:30 Uhr, bis Samstag, 21:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine Terrassentür zu einer Einliegerwohnung in dem Fasanenweg in Nenndorf aufgebrochen. Diese durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Buchholz unter 04181 285 0.

Buchholz in der Nordheide - Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Freitagnachmittag kam es auf der K 72 zwischen Sprötze und Holm Seppensen zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger Kradfahrer aus Otter überholte im Kurvenbereich einen Pkw und verlor nach Beendigung des Überholvorganges die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzt. Dabei verletzte er sich schwer und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

