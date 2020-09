Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kind angefahren, Fahrer geflüchtet +++ Polizei stellt 282 Masken-Verstöße fest +++ Mit Schlagstock gedroht - Mountainbike geraubt +++ Einbruch bei McDonald's +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Winsen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein schwarzer Audi gegen 07.35 Uhr einen Jungen auf dem Zebrastreifen in der Riedelstraat an. Der Pkw war recht langsam gefahren, weshalb der Neunjährige lediglich ein Hämatom davontrug. Während der Audifahrer einfach weiterfuhr, hat eine Fahrzeugführerin, die aus dem Rämenweg kam, dem Jungen geholfen. Danach ist er in die Schule gegangen. Die Polizei sucht jetzt nach der helfenden Zeugin und erhofft sich Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Audi.

Polizei stellt 282 Masken-Verstöße fest

Landkreis Harburg. Unter dem Motto "Wir tragen Maske" kontrollierten am Mittwoch landesweit Polizist*innen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Überwiegend fand man die Beamten am Vormittag an Bushaltestellen bei Schulen und Bahnhöfen. Auch auf dem Buchholzer Wochenmarkt waren sie unterwegs. Landkreisweit wurden insgesamt 282 Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske festgestellt. In den allermeisten Fällen suchten die Polizist*innen das Gespräch, so dass sie bei Einsicht von einem Bußgeld absehen konnten. In 32 Fällen schrieben sie allerdings auch Anzeigen. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100-150 EUR rechnen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht nur in Bussen und Bahnen sondern bereits an den Haltestellen und im gesamten Bahnhofsbereich.

Mit Schlagstock gedroht - Mountainbike geraubt

Neu Wulmstorf. Kurz vor 23 Uhr fuhr ein 30-Jähriger am Mittwoch mit seinem E-Mountainbike durch die unbeleuchtete Königsberger Straße, als er von einem anderen Mann angehalten wurde. Unter Drohung mit einem Schlagstock zwang dieser den Radler, ihm sein Fahrrad zu geben. Das Fahrrad der Marke Giant ist vom Typ Reign E+ und hat einen Wert von ca. 5.000 EUR. Der Täter soll einen osteuropäischen Akzent haben, 1,80 m groß sein und dunkel gekleidet gewesen sein mit weißen Turnschuhen. Die Polizei in Neu Wulmstorf bittet um Hinweise unter 040/3344 1990.

Einbruch bei McDonald's - Spendendose geklaut

Winsen. Am frühen Mittwochmorgen wurde beim McDrive in der Max-Planck-Straße zwischen 03.45 Uhr und 05.40 Uhr die Scheibe eingeschlagen, um die dahinter deponierte Spendenbox zu klauen. Der Schaden wird mit etwa 100 EUR beziffert.

Motorradfahrer schwer verletzt

Regesbostel. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Berlin mit seinem Mercedes die Hasenallee in Richtung Holtorfsbosteler Straße. Am Hollinder Weg übersah er anscheinend den von rechts kommenden Motorradfahrer, der hier Vorfahrt hatte. Der 21-jährige Halvesbosteler schlug auf dem Dach des Mercedes auf und stürzte zu Boden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An seiner Enduro entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt 8.000 EUR.

