Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vollsperrung nach Lkw-Unfall ++ Brackel - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Seevetal/Hittfeld - Pkw zerkratzt

Tostedt (ots)

Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Heute (04.09.2020), gegen 04.30 Uhr, ist ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastzug auf der B75 verunfallt. Der Mann war in Richtung Kakenstorf unterwegs, als er in Höhe des Ortsausgangs, nach eigenen Angaben, einem Reh ausweichen wollte. Dabei überfuhr er zunächst eine Verkehrsinsel. Beim Gegenlenken geriet der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Der Fahrer kam mit leichten Blessuren davon.

Durch den Aufprall riss die Seitenwand des Lastwagens auf. Die Ladung, bestehend aus Brotwaren, verteilte sich großflächig über die Bundesstraße. Für die Aufräumarbeiten und die Bergung des Lkw musste die B75 zeitweise voll gesperrt werden.

Brackel - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Auf der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag (3.9.2020) zu einem Zusammenstoß zwischen einem zehnjährigen Kind und einem Pkw. Ein 75-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Wagen gegen 14:00 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als der Zehnjährige hinter einem auf der Gegenfahrspur stehenden Bus über die Fahrbahn lief. Der Schüler prallte gegen den langsam vorbeifahrenden Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er einige Schürfwunden. Nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst konnte der Zehnjährige mit seinen Eltern nachhause gehen.

Seevetal/Hittfeld - Pkw zerkratzt

In der Zeit zwischen Mittwoch (02.09.2020), 22:30 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr haben Unbekannte in der Straße Grützmühle einen Seat Leon zerkratzt. Der Wagen stand auf einem Parkplatz an der Fahrbahn. Die Täter zerkratzen die komplette rechte Fahrzeugseite sowie Teile der Motorhaube und des Hecks. Der Schaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell