POL-WL: Mit 2,6 Promille Unfall verursacht ++ Winsen - Heckscheibe beschädigt

Mit 2,6 Promille Unfall verursacht

Am Donnerstag (23.04.2020), gegen 14.30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Opel beim Einparken gegen einen stehenden Pkw. Als er von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, verließ der Fahrer zu Fuß die Örtlichkeit.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Schon dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Mann gab zu, etwas getrunken zu haben. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,6 Promille. Dem 43-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Winsen - Heckscheibe beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag haben sich Unbekannte an einem in der Straße Wedemarsch abgestellten Transporter zu schaffen gemacht. Die Täter durchbrachen die Heckscheibe des Renault Trafic mit einem spitzen Gegenstand, schafften es aber nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Es blieb bei einem Sachschaden von mehreren hundert Euro.

