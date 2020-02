Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vergiftetes Federvieh

Erdesbach (ots)

Bislang unbekannte Täter vergifteten am 13.02.2020, in der Zeit zwi-schen 09.00h und 12.00h, in einem frei zugänglichen Gehege in der Zweibrücker Straße 6 Hühner und 2 Hähne mit einer bislang unbe-kannten Chemikalie. Teile dieser Chemikalie konnten sichergestellt und einer Untersu-chung zugeführt werden. Die verantwortlichen Personen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. |pikus

