POL-WL: Feuer In ehemaliger Mühle ++ Tostedt - Reifenstapel brannte ++ Neu Wulmstorf - Diebe scheiterten am Wertgelass ++ Tostedt - Fußgänger übersehen ++ u. w. M.

Jesteburg/Lüllau (ots)

Feuer In ehemaliger Mühle

Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Lüllauer Dorfstraße bemerkten Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr Feuer in einem Nebengebäude. Die Zeugen alarmierten die Bewohner im Haupthaus und verständigten die Feuerwehr. Da weitere Gebäude, zum Teil mit Reeteindeckung, in unmittelbarer Nähe des brandbetroffenen Gebäudeteils stehen, wurden zahlreiche Wehren aus den umliegenden Ortschaften alarmiert. Über 100 Einsatzkräfte waren in der Spitze vor Ort.

Das Feuer brach im Gebäude einer ehemaligen Mühle am Rand des Grundstückes aus. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf die angrenzende Scheune zu verhindern. Während des Löscheinsatzes wurde ein Feuerwehrmann im Rahmen der Arbeiten leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Lüllauer Dorfstraße blieb für rund drei Stunden voll gesperrt. Wie es in dem ungenutzten Gebäudeteil zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Tostedt - Reifenstapel brannte

Am Dienstag (21.4.2020), gegen 12:15 Uhr, bemerkten Anwohner Rauch auf dem Hinterhof eines Autohauses an der Bremer Straße. Dort brannte ein Stapel von rund 80 Altreifen. Die Zeugen alarmierten die Betreiber. Mehrere Mitarbeiter löschten mit Feuerlöschern und einem Wasserschlauch die Flammen weitestgehend. Die wenige Minuten später eintreffende Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

Durch das Feuer wurden die Reifen zerstört und ein angrenzender Holzzaun beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Reifenstapel vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf einen Täter gibt es derzeit nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Neu Wulmstorf - Diebe scheiterten am Wertgelass

In der Zeit zwischen Montag (20.4.2020), 18 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, sind Diebe in eine Kindertagesstätte am Stieglitzweg eingebrochen. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und hierdurch das Objekt betreten. Sie durchsuchten mehrere Räume.

In einem Büro fanden sie ein Wertgelass und versuchten, es gewaltsam zu öffnen. Das gelang Ihnen jedoch nicht. Letztlich verließen die Täter das Objekt ohne Beute. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 1500 EUR.

Tostedt - Fußgänger übersehen

Auf der Bahnhofstraße kam es am Dienstagmorgen, gegen 9:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Mann wollte mit seinem Opel Corsa von einem Grundstück über den Gehweg in die Straße einfahren. Hierbei hatte er offenbar übersehen, dass ein 83-jähriger Mann gerade sein Fahrrad an der Einmündung vorbei schob. Es kam zu einem Zusammenstoß. Hierbei stürzte der 83-Jährige und verletzte sich leicht.

Seevetal/Maschen - Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (21.04.2020), um 06:09 Uhr wurde auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle an der Winsener Straße ein geparkter roter Toyota durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Transporter.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal, unter der Telefonnummer 04105 6200 in Verbindung zu setzen.

