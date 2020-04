Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dachstuhlbrand ++ Hanstedt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Stelle/Fliegenberg (ots)

Dachstuhlbrand

Heute (20.4.2020), gegen 7:30 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Fliegenberg Rauch in seinem Haus. Im Dachgeschoss war es aus noch unklarer Ursache zu einem Feuer gekommen. Nachdem erste Löschversuche fehlschlugen, verließen alle vier Bewohner zunächst unverletzt das Haus. Parallel wurden mehrere umliegende Feuerwehren zur Brandbekämpfung alarmiert. In der Spitze waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort tätig.

Das Dachgeschoss des Hauses brannte nahezu vollständig aus. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit (10.00 Uhr) noch an. Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Bewohnerinnen wurden mit Schocksymptomen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Der Dachstuhl brannte nahezu komplett aus. Durch das Löschwasser sind Erdgeschoss und Keller ebenfalls massiv beschädigt wurden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Hanstedt - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei einen 22-jährigen Mann, der mit seinem Fiat auf der Soltauer Straße unterwegs war. Da der Mann Auffälligkeiten zeigte, machten die Beamten mit ihm einen Drogentest. Dieser zeigte eine Beeinflussung durch Marihuana und Kokain an.

Der 22-Jährige räumte den Konsum ein. Für die weiteren Untersuchungen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Polizisten in dem Fahrzeug Drogen sicher.

Gegen den 22-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

