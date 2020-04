POL-WL: Erneut diverse Spiegelgläser gestohlen ++ Buchholz - Einschleichdiebstahl ++ Heidenau - Kühlauflieger gestohlen ++ Stelle - Mit Leichtkraftrad gestürzt ++ u.w.M.

Polizeiinspektion Harburg

Erneut diverse Spiegelgläser gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch (22.4.2020) waren erneut Diebe, die es auf Kfz-Ersatzteile abgesehen hatten, in Neu Wulmstorf unterwegs. In den Straßen Krümmung, Königsberger Straße, Lärchenweg, Bahnhofstraße und Danziger Straße bauten die Täter die Spiegelgläser von fünf Pkw ab. Es handelte sich bei allen Autos um Fahrzeuge der Marke Mercedes.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen.

Buchholz - Einschleichdiebstahl

An der Straße Haidbarg sind Diebe am Dienstagnachmittag (21.4.2020) in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Während die Eigentümer Gartenarbeiten verrichteten, schlichen sich die Täter in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:15 Uhr unbemerkt in das Haus. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Der Diebstahl fiel erst am Mittwoch auf. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Heidenau - Kühlauflieger gestohlen

Bereits am frühen Samstagmorgen (18.4.2020), gegen 4:35 Uhr, haben Unbekannte einen in der Straße Großer Kamp abgestellten, weißen Kühlauflieger der Marke Schmitz Cargobull entwendet. Auf der Ladefläche befanden sich lediglich leere Euro-Paletten. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 60.000 EUR. Das Kennzeichen lautet OHA-LX 985.

Der Diebstahl wurde der Polizei erst einige Tage später mitgeteilt. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.

Stelle - Mit Leichtkraftrad gestürzt

Auf der Kreisstraße 86 kam es am Mittwoch (22.4.2020), gegen 6:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger war mit seinem Leichtkraftrad von Winsen in Richtung Stelle unterwegs. In Höhe der Bahnüberführung kam der Jugendliche nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Bordstein und die Schutzplanke. In der Folge stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Der Jugendliche kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Winsen und Stelle - Verbotene Feuerstellen in Waldgebieten

Die anhaltende Trockenheit sorgt für erhöhte Waldbrandgefahr und sollte die Menschen zu besonderer Vorsicht mahnen. Dennoch wurden allein im Bereich um Winsen und Stelle in den letzten Tagen drei Mal Feuerstellen entdeckt, die im wahrsten Sinn des Wortes "brandgefährlich" waren.

Am 19.04.2020 wurde in dem Waldstück zwischen den Ortschaften Scharmbeck und Pattensen eine solche Feuerstelle durch eine Fußgängerin entdeckt. Am darauffolgenden Tag bemerkte in der Gemeinde Stelle im Waldstück "Buchwedel" ein aufmerksamer Spaziergänger eine ähnliche Feuerstelle. Am Dienstag (21.04.2020) wurde am Ufer des "Steller See" ein kleines Lager mit einer noch glimmenden Feuerstelle entdeckt. Insgesamt musste zweimal die zuständige Feuerwehr anrücken, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Die Polizei Winsen hat in diesen drei Fällen Strafverfahren wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet. Die Verursacher sind noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige Tätigkeiten oder Personen in einem der betroffenen Waldstücke beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 zu melden.

