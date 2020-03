Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb hatte Haftbefehl ++ Buchholz - Einbrüche in Gartenlauben ++ Buchholz - Unfall beim Abbiegen

Tostedt (ots)

Ladendieb hatte Haftbefehl

Ein 21-jähriger Mann ist gestern, gegen 15 Uhr, von einem Ladendetektiv beobachtet worden, als er in einem Geschäft an der Straße Alte Kleinbahn Waren in seinen Rucksack steckte und damit die Kasse passieren wollte. Der Mann wurde vom Personal angesprochen und festgehalten.

Neben dem Diebstahl wurde dem Mann auch ein Hausfriedensbruch vorgeworfen, da gegen ihn bereits ein Hausverbot bestand. Zu allem Überfluss stellten die Beamten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Da er die zu leistende Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde der Mann zum Vollzug des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Buchholz - Einbrüche in Gartenlauben

Der Keingartenverein am Itzenbüttler Weg ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Nacht zu Sonntag brachen die Täter mindestens sechs Lauben und Schuppenverschiedener Parzellen auf. Zum Teil entnahmen sie Werkzeuge, ließen diese aber andernorts auf dem Gelände wieder zurück. Ob die Täter vor dem Abtransport gestört wurden, oder es ihnen nur darum ging, Schaden anzurichten, ist unklar.

Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenkolonie aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

Buchholz - Unfall beim Abbiegen

Auf der Kakenstorfer Straße kam es am Montag, gegen 10.10 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter. Der 64-jährige Fahrer des Transporters wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dazu holte er etwas aus und schwenkte den Transporter nach links. Dabei kollidierte das Fahrzeug seitlich mit dem Hyundai eines 43-jährigen Mannes, der bereits dabei war, den Transporter zu überholen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell