POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 13.03.2020 -12:00 Uhr- bis Sonntag, 15.03.2020,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Winsen/Luhe - Alkohol führt zu Unfällen

Samstagmorgen kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Luhdorf und Radbruch. Dort kam zunächst ein aus Richtung Winsen kommender VW Golf bei einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten und einen Metallzaun. Vermutlich durch das Gegenlenken auf die Fahrbahn geriet der Golf anschließend in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegen kommenden Polo. Der Unfallfahrer flüchtete fußläufig in ein angrenzendes Waldgebiet. Er wurde durch beherzte Zeugen verfolgt und konnte infolge ihrer Meldungen an die Polizei durch die kurz darauf eintreffenden Beamten gestellt werden. Der Grund für den Fluchtversuch des 33-jährigen Golf-Fahrers stand schnell fest: ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Der 66-jährige Unfallgegner aus Radbruch wurde leicht verletzt in das Krankenhaus nach Winsen gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Golf-Fahrer wurden neben der Trunkenheitsfahrt Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagabend gegen 18:15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Altstadtring. Ein Winsener (51) fuhr mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Toyota. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten bei dem Fahrradfahrer einen Alkoholtest durch. Ergebnis: 1,83 Promille.

Tespe - Berauschung mit Alkohol, Marihuana und Kokain

Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 2 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Marschacht kontrolliert. Er pustete 0,78 Promille. Doch damit nicht genug: Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann auch Marihuana und Kokain konsumiert hatte. In seinem Pkw fanden die Beamten auch noch Reste von Betäubungsmitteln.

Winsen/Luhe - Taschen- und Einschleichdiebstähle

Am Samstag kam es zur Mittagszeit zu mehreren Taschendiebstählen in der Innenstadt. So fiel einer Winsenerin (70) in einem Bekleidungsgeschäftdas Fehlen ihres Portemonnaies auf. Kurz zuvor hatte sie damit noch in einem Fischgeschäft bezahlt und es in ihre Handtasche gesteckt. Auch einer weiteren Winsenerin (68) wurde das Portemonnaie aus ihrer Handtasche geklaut. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst auf, als die Polizei bei ihr klingelte: Ein Passant hatte das Portemonnaie in einem Mülleimer gefunden. Die Täterschaft hatte zuvor das Geld entnommen und die Geldbörse offenbar dort entsorgt. Eine weitere Tat gab es in einem Bekleidungsgeschäft im Löhnfeld-Park. Auch hier wurde einer Frau (58) das Portemonnaie unbemerkt gestohlen. Weitere Diebstähle hatten sich bereits am späten Vormittag ereignet: Eine Anwohnerin hatte kurz ihr Auto auf ihrem Grundstück in der Lüneburger Straße offen stehen lassen, um ihre Einkäufe ins Haus zu tragen. Diesen kurzen Augenblick nutzte ein Unbekannter, um Geld aus dem Portemonnaie der Frau zu stehlen. Wenig später drang ein Einschleichdieb durch eine unverschlossene Tür in ein Wohnhaus in der Straße "An der Kleinbahn" ein. Dort wurde Schmuck der 82-jährigen Bewohnerin entwendet. In den beiden Fällen begegnete der mutmaßliche Täter kurz einem der Bewohner. Diese beschrieben den Mann als ca. 180 cm groß, hager, mit längeren und strubbeligen Haaren, einem insgesamt ungepflegten Erscheinungsbild und mit einem grünen/grauen Parker bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen/Luhe entgegen (04171-7960)

Neu Wulmstorf / Elstorf - Einbrüche

Im Berichtszeitraum wurden im Landkreis Harburg zwei Wohnungseinbrüche bekannt: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Elstorf bei einem Einfamilienhaus im Fuhrenkamp ein seitliches Fenster aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und nahmen unter anderem Bargeld mit. In Neu Wulmstorf hebelten Einbrecher am Samstag in der Zeit zwischen 10 und 11:30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses im Postweg auf. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck. Hinweise nimmt jede Polizeidienststeelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizeiinspektion Harburg: 04181-2850)

