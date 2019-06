Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Glastür eingeschlagen ++ Hollenstedt - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Marschacht/Niedermarschacht (ots)

Glastür eingeschlagen

Heute (20.06.19), um 02.45 Uhr wurden Anwohner in der Elbuferstraße durch einen lauten Knall geweckt und hörten anschließend die Alarmanlage eines benachbarten Getränkemarktes. Unbekannte hatten die gläserne Eingangstür eingeschlagen und dadurch den Alarm ausgelöst. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach Marschacht entsandt. Die Täter hatten bei Eintreffen der Beamten das Objekt allerdings schon wieder verlassen. Zuvor hatten sie sich offenbar am Zigarettenregal bedient. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, die Verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Hollenstedt - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Ein Einzelhandelsgeschäft an der Hauptstraße ist heute Nacht von Dieben heimgesucht worden. Gegen 05.50 Uhr hatte eine Zeugin bemerkt, dass die Alarmanlage des Geschäfts in Betrieb ist und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden eine eingeschlagene Fensterscheibe vor. Die Täter hatte durch das Loch das Geschäft betreten und sich an der Kasse zu schaffen gemacht. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Wann genau sich der Einbruch ereignete, ist noch unklar. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 28000 bei der Polizei Tostedt zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell