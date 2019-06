Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Flak-Granate musste gesprengt werden

Rosengarten/Alvesen (ots)

In der Ortschaft Alvesen ist heute Mittag eine 10,5 cm Flak-Granate aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Die Granate war bei Erdarbeiten auf einem Privatgrundstück entdeckt worden. Nach Prüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover stand fest, dass die Granate nicht vor Ort entschärft werden konnte.

Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst hat die Polizei den Beriech im 300-m-Sicherheitsradius evakuiert. Davon waren rund 50 Anwohner betroffen. Auch einige Pferde mussten auf andere Weiden gebracht werden.

Mit einer Drohne konnten Polizeibeamte noch einzelne Personen am Rande des Sicherheitsbereichs ausmachen, die anschließend von Kräften am Boden in Sicherheit gebracht wurden.

Erste Schulbusse, die gegen Mittag Kinder zurück nach Alvesen bringen wollten, wurden in den nahen Wildpark umgeleitet. Dort wurden die Schülerinnen und Schüler kurzfristig betreut.

Um 12.55 Uhr erfolgte die kontrollierte Sprengung des Blindgängers auf einem nahen Feld abseits der Wohnbebauung. Zu Schäden kam es dabei nicht.

