Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Laßrönne (ots)

Auf der Drager Straße (L 217) ist es heute Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein 37-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein war mit seiner Maschine gegen 11.30 Uhr in Richtung Drage unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und dann frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Dabei wurde er über den Wagen auf die Fahrbahn geschleudert. Ein dem ersten Pkw folgender Wagen konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den am Boden liegenden Motorradfahrer. Das Motorrad fing nach dem Zusammenstoß Feuer und brannte völlig aus.

Die Straße wurde voll gesperrt. Mehrere Rettungswagen und das Kriseninterventionsteam der Johanniter waren zur Betreuung der Verletzten und Unfallbeteiligten im Einsatz. Die Feuerwehr löschte das brennende Motorrad. Der 37-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus gebracht. Derzeit besteht akute Lebensgefahr. Die beiden beteiligten Pkw-Fahrer erlitten einen Schock.

Zur Rekonstruktion des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt, der vor Ort gemeinsam mit den Polizeibeamten die Spuren sichert.

Derzeit (Stand: 15.00 Uhr) dauert die Vollsperrung noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell