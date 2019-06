Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe kamen durch die Terrassentür

Bendestorf (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20:30 Uhr und Sonntag, 19:30 Uhr nutzten Diebe die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Achtern Kamp aus. Die Täter brachen eine seitlich gelegene Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten auf dem Einstiegsweg. Was die Diebe dabei alles mitnahmen, ist noch unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werde gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

