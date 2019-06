POL-WL: Oldtimer gestohlen ++ Winsen/Roydorf - Vandalen suchten KiTa heim ++ Garlstorf/BAB 7 - Fahrer unter Drogen

Polizeiinspektion Harburg

Oldtimer gestohlen

In der Straße Vor dem Bruch sind Diebe am Wochenende in ein Firmengebäude eingestiegen und haben einen Oldtimer daraus gestohlen. Die Täter kamen in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Montag, 06 Uhr. Sie brachen zunächst ein Bürofenster auf und gelangten so in das Gebäude. Ein rotes Jaguar E-Type Cabrio, das sich in dem Gebäude befand, wurde von den Dieben vermutlich kurzgeschlossen und gestohlen. Der Wagen war nicht zugelassen. Der Wert liegt bei rund 90.000 Euro.

Zeugen, denen der Abtransport des roten Oldtimers aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen/Roydorf - Vandalen suchten KiTa heim

Die Kindertagesstätte am Ilmer Moorweg ist am Wochenende von Vandalen heimgesucht worden. Die Täter zerschnitten die Sitzkissen mehrerer Gartenstühle, beschädigten ein Sonnensegel sowie einige Außenjalousien des Gebäudes. Außerdem warfen sie Möbel und Blumenkübel um. Der Gesamtschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr und Montag, 01 Uhr verdächtige Personen im Bereich der KiTa aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizei in Winsen zu informieren. Die Telefonnummer lautet 04171 7960.

Garlstorf/BAB 7 - Fahrer unter Drogen

Ein 34-jähriger Mann ist am Montag von Beamten der Autobahnpolizei kontrolliert worden, als er mit seinem Ford Focus auf der BAB 7 in Richtung Hamburg unterwegs war. Der Mann legte einen georgischen Führerschein vor. Dieser entpuppte sich allerdings als Fälschung. Weiterhin schlug einen Drogentest bei dem Mann an. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass gegen den georgischen Staatsbürger ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

