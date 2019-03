Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw von Pendlerparkplatz gestohlen ++ Tostedt - Trickdiebe bestahlen Senioren ++ Buchholz/Trelde - Mercedes ausgeschlachtet

Winsen (ots)

Pkw von Pendlerparkplatz gestohlen

Ein grauer Ford Kuga im Wert von rund 27.000 Euro ist am Donnerstag vom Pendlerparkplatz an der Schützenstraße gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 05.30 und 16.30 Uhr. Das Kennzeichen des Wagens lautet WL-R 602. Hinweise nimmt die Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

Tostedt - Trickdiebe bestahlen Senioren

Ein 82-jähriger Mann und dessen 83-jährige Ehefrau sind am Donnerstag von Trickdieben bestohlen worden. Ein unbekannter Mann sprach die beiden Senioren gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz hinter einem Geschäftshaus an der Bahnhofstraße an und gab vor, eine zwei-Euro-Münze wechseln zu wollen. Dabei griff er den beiden so geschickt in die Portemonnaies, dass er unauffällig mehrere hundert Euro herausziehen konnte. Die Eheleute bemerkten den Diebstahl erst später.

Der Unbekannte war ca. 45 Jahre alt, von schlanker Statur und dunkel gekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 28000.

Buchholz/Trelde - Mercedes ausgeschlachtet

Ein Mercedes GLE ist in der Nacht zu Donnerstag von Dieben regelrecht ausgeschlachtet worden. Der Wagen stand in der Gartenstraße. Die Täter kamen in der Zeit zwischen 20.20 und 06.10 Uhr. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten den Lenkradairbag aus. Anschließend montierten sie die Seitenspiegel, den Kühlergrill, die komplette Frontschürze sowie die Scheinwerfer vom Fahrzeug ab. Der Gesamtschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

