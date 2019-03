Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 172. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 03. April, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal Süd (BAB 1, FR Hamburg) der 172. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema dieses Stammtisches lautet diesmal:

"Tatort Autobahn"

Derzeit ein sehr aktuelles Thema in der Schwerlastbranche sind die sog. "Planenschlitzer", oder auch Ladungsdiebstähle auf Parkplätzen an den Autobahnen. Über dieses Thema, und wie man sich in entsprechenden Situationen verhält, wird Polizeioberkommissar Björn Laschka von der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) an dem Abend aufklären.

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

