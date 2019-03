Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Harmstorf - Vorfahrt missachtet ++ Neu Wulmstorf/Elstorf - Auffahrunfall

Stelle (ots)

Pkw gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz am Penellweg haben Unbekannte am Dienstag einen braunen Mazda CX 5 aufgebrochen und gestohlen. Der Wagen ist gegen 06.15 Uhr dort abgestellt worden. Als die Fahrerin gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, war der Pkw nicht mehr da. Das Kennzeichen des Mazda lautet WL-LF 2001. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Harmstorf - Vorfahrt missachtet

Auf der Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann wollte gegen 07.10 Uhr mit seinem Wagen von der Straße Am Horstberg kommend nach links in die L 213 einbiegen. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden Mercedes eines 43-jährigen Mannes, der in Richtung Jesteburg auf der Hauptstraße unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dabei erheblich beschädigt. Der 43-Jährige sowie sein 45-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

Für die Aufräumarbeiten musste die L 213 voll gesperrt werden. Hierdurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Behinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 17.000 Euro.

Neu Wulmstorf/Elstorf - Auffahrunfall

Am Dienstag, gegen 16.40 Uhr, kam es auf der B3 zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 59-jähriger Mann war mit seinem Jeep von Rade in Richtung Elstorf unterwegs. Vor der Kreuzung Rosengartenstraße bemerkte der Mann zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm gehalten hatten. Der Mann fuhr auf den Mercedes eines 24-Jährigen auf. Dieser wurde auf den davor stehenden Audi eines 26-Jährigen geschoben. Selbst der davor stehende BMW eines 36-jährigen Mannes wurde noch in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher und der Fahrer des Audi wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 5.500 Euro.

