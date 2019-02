Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Buchholz - Brand einer Mülltonne ++ Marschacht - Unbekannte verwüsten Sparkassenvorraum

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Brand einer Mülltonne

Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr brannte in der Breiten Straße eine Mülltonne. Ein 26 Jähriger bemerkte das Feuer, welches zwischenzeitlich schon auf einen Holzverschlag übergegriffen hatte. Gemeinsam mit Mitarbeitern eines nahegelegenen Restaurants begannen die Männer das Feuer zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr Buchholz erledigte dann den Rest. Warum die Mülltonne brannte ist jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Marschacht - Unbekannte verwüsten Sparkassenvorraum

Am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr verwüsteten Unbekannte den Vorraum der Sparkasse in der Elbuferstraße. Dabei wurden Ständer mit Infomaterial umgeworfen und Plakate von den Wänden gerissen. Zusätzlich kippten die Randalierer Bier aus und verstopften die Geldautomaten mit Zigarettenkippen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei wird im Rahmen der Ermittlungen die Videoaufnahmen der Kameras auswerten und erhofft sich dadurch Hinweise auf die Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter der Nummer 04171-7960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell