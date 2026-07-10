Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisstenfahndung nach demenzkranker 78-jähriger Frau

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Celle (ots)

Celle OT Bostel- Seit 15:30 Uhr ist aus einem Pflegeheim in Celle Ortsteil Bostel die Frau Maritta S. 78 Jahre alt abgängig.

Sie leidet unter Demenz und ist orientierungslos. Frau S. kann wie folgt beschrieben werden:

- 175cm groß - normaler Figur - mit einem Rollator unterwegs - trägt eine rote Brille und eine rote Steppweste - Geht leicht gebückt

Aufgrund der Witterung kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass Frau S. unter einem Flüssigkeitsmangel leidet.

Bei Hinweisen bezüglich des Aufenthaltsortes der Frau S. melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

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