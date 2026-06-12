Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Bergen (Katensen) (ots)

Gestern Abend (11.06.2026) hat sich in Katensen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind.

Eine 18-Jährige befuhr gegen 22:30 Uhr mit ihrem Audi einen Verbindungsweg von Diesten in Richtung Katensen als plötzlich ein Reh auf der Straße stand. Durch ein Ausweichmanöver verlor sie die Kontrolle über den Audi. Dieser überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Sowohl die junge Frau als auch ihre beiden Mitfahrer (17-Jährige und 18-Jähriger) verletzten sich hierbei leicht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

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