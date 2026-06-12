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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Auffahrunfall

Celle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Groß Hehlen ist gestern eine Person leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Nissan gegen 12:20 Uhr die Celler Straße in Richtung Groß Hehlen und wollte nach links in die Weghausstraße abbiegen. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 73-jähriger Skoda-Fahrer und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Nissan auf. Dabei wurde der 62-Jährige leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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