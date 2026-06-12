POL-CE: Auffahrunfall
Celle (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Groß Hehlen ist gestern eine Person leicht verletzt worden. Ein 62-Jähriger befuhr mit seinem Nissan gegen 12:20 Uhr die Celler Straße in Richtung Groß Hehlen und wollte nach links in die Weghausstraße abbiegen. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 73-jähriger Skoda-Fahrer und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Nissan auf. Dabei wurde der 62-Jährige leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.
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