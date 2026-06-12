Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in Wohnhaus

Bergen (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in Nindorf (Bergen) zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffen sich die unbekannten Täter in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 04.06.2026. 00:00 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 20:00 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in Nindorf. Die Unbekannten entwenden Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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