Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in Wohnhaus

Hambühren (ots)

Am Donnerstag, 11.06.2026 ist es gegen 09:36 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hambühren gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rastenburger Straße. Hier durchwühlten sie das Mobiliar nach Diebesgut. Währenddessen kehrt der Bewohner des Hauses zurück und überraschte die Täter, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Die unbekannten Täter konnten auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr von der Polizei angetroffen werden.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell