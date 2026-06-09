Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungseinbrüche

Celle / Altenhagen (ots)

Gestern Vormittag ist es im Celler Ortsteil Altenhagen zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Grundstück in der Lachtehäuser Straße. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus und durchwühlten dort mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem Bargeld, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Anschließend entfernten sich die bislang unbekannten Täter wieder. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei Celle folgende Verhaltenstipps zur Einbruchprävention:

Ein wirksamer Schutz vor Einbrüchen beginnt oft mit einfachen Verhaltensmaßnahmen. Wichtig ist, Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit stets abzuschließen und Fenster sowie Terrassen- oder Balkontüren zu schließen. Gekippte Fenster stellen für Täter kein Hindernis dar. Schlüssel sollten niemals draußen versteckt werden, da Einbrecher bekannte Verstecke gezielt überprüfen. Zusätzlich empfiehlt es sich, auf einen bewohnten Eindruck des Hauses oder der Wohnung zu achten. Überquellende Briefkästen, dauerhaft geschlossene Rollläden oder fehlende Beleuchtung können auf Abwesenheit hinweisen. Zeitschaltuhren für Licht oder die Unterstützung durch Nachbarn können dabei helfen, Anwesenheit vorzutäuschen. Vorsicht ist auch in sozialen Netzwerken geboten: Hinweise auf Urlaubsreisen oder längere Abwesenheiten sollten nicht öffentlich geteilt werden.

Mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Türen, Fenster mit Pilzkopfverriegelungen oder zusätzliche Sicherungseinrichtungen erschweren Tätern den Zugang erheblich. Auch eine gute Außenbeleuchtung kann abschreckend wirken. Alarmanlagen und moderne Sicherheitstechnik können den Schutz zwar ergänzen, ersetzen jedoch nicht die grundlegende Sicherung von Türen und Fenstern. Darüber hinaus spielt Nachbarschaftshilfe eine wichtige Rolle. Aufmerksame Nachbarn können verdächtige Beobachtungen frühzeitig erkennen und die Polizei verständigen. Wer ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft bemerkt, sollte dies ernst nehmen und im Zweifel die Polizei informieren.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Zeit und Aufwand ein Täter für einen Einbruch aufbringen muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Vorhaben abbricht. Bereits einfache und konsequent umgesetzte Sicherheitsmaßnahmen können daher einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor Einbrüchen leisten.

Alle, die sich unsicher sind, wie gut die eigenen vier Wände vor Einbrüchen geschützt sind, können sich von der Polizei Celle beraten lassen. Die Beauftragte für Kriminalprävention, Cosima Bauer, berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Sie ist unter 05141-277-109 erreichbar.

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