POL-CE: Wietze - Polizei Wietze schnappt drei Ladendiebe auf frischer Tat

Celle (ots)

Am gestrigen Dienstag (25.10.2022) beobachtete ein Ladendetektiv in einem Lebensmittelmarkt in der Steinförder Straße drei verdächtige junge Männer, die mehrere Artikel im Wert von über 200 EUR in den Einkaufswagen legten und anschließend ohne zu zahlen den Markt verließen.

Einer der Männer flüchtete anschließend in einem PKW, die beiden anderen liefen zu Fuß davon.

Die alarmierten Beamten der Polizei Wietze leiteten zügig eine Sofortfahndung ein und stellten alle drei Täter kurz darauf im Bereich Schulstraße bzw. in der Bonifatiusstraße.

Die drei Männer im Alter von 25, 30 und 31 Jahren - ohne festen Wohnsitz in Deutschland - wurden vorläufig festgenommen, später jedoch gegen Zahlung einer richterlich angeordneten Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

