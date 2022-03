Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Motorroller entwendet

Celle (ots)

Altencelle - Am gestrigen Abend ist in Altencelle ein Motorroller auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus, in der Straße Alte Dorfstraße, gestohlen worden. Der Roller der Marke Peugeot ist mattschwarz. Wer etwas gesehen hat, oder Hinweise zum Roller geben kann wendet sich bitte an die hiesige Dienststelle. DH

