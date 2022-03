Polizeiinspektion Celle

POL-CE: (Hand-)Taschendiebstähle in Supermärkten

Celle (ots)

Täglich kommt es in Stadt und Landkreis zu Anzeigen wegen des Diebstahls von Geldbörsen, nicht selten werde die dabei entwendeten Geldkarten im Anschluss missbräuchlich verwendet. Bevorzugt werden hier ältere Menschen bestohlen, aber auch jüngere Menschen sind davon nicht verschont. Von daher die Warnung an alle: Beim Einkaufen gehört das Portemonnaie nah an den Körper in eine verschlossene Tasche und nicht in oder an den Einkaufswagen. DH

