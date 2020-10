Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

29223 Celle OT Klein Hehlen (ots)

Am Freitag, 02.10.2020, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Wilhelm-Heinichen-Ring/Bremer Weg.

Ein 21 jähriger Fahranfänger aus Celle befuhr mit einem PKW Audi A 6 den Wilhelm-Heinichen-Ring und wollte nach rechts in den Bremer Weg abbiegen.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Einfluss alkoholischer Getränke, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst über eine Verkehrsinsel und letztendlich an der gegenüberliegenden Straßenseite an einem Metallzaun sowie einem Straßenbaum auf.

Durch den Aufprall wurde der alleinbeteiligte Fahrzeugführer leichtverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 12.000 Euro, der PKW Audi A 6 nicht mehr fahrbereit.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurde die auf Probe erteilte Fahrerlaubnis sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

