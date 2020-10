Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sagt Drogenszene den Kampf an +++ Schüler-Kontrollen in der BBS II brachten Drogenfunde zu Tage

Celle (ots)

Drogenfahnder haben heute mit starken Kräften in Zusammenarbeit mit dem Präventionsteam der Polizei Celle die Schüler mehrerer Klassen der BBS II im Lönsweg während des laufenden Unterrichtes stichprobenartig kontrolliert. Die mit der Schulleitung im Vorfeld abgesprochene Maßnahme diente erster Linie der Prävention im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Auf Korn genommen wurden während der ersten beiden Schulstunden unterschiedliche Berufsschulklassen in den verschiedenen Schulformen und Arbeitsbereichen, u.a. auch Technisches Gymnasium und Fachoberschule. Betroffen waren Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Festgestellt wurden sechs Verdachtsfälle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. In drei Fällen erfolgte eine Strafanzeige, in einem Fall waren weitergehende strafprozessuale Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft erforderlich.

Ganz nebenbei wurde noch ein Haftbefehl vollstreckt gegen einen amtsbekannten Jugendlichen, der heute mal nicht geschwänzt hatte.

Der Schulleiter begleitete die Überprüfungen und wies die Jugendlichen eindringlich daraufhin, dass das Auffinden von Betäubungsmitteln in mehrfacher Hinsicht Konsequenzen hat. So sind nicht nur strafrechtliche Schritte durch die Polizei die Folge. Vor allem schmerzlich spürbar dürften sich schulinterne Sanktionen wie die Suspendierung von Unterricht, die Benachrichtigung der Ausbildungsbetriebe durch die Schule und im schlimmsten Fall der Verlust des Ausbildungsplatzes für die Jugendlichen auswirken.

Für die Ermittler der Polizei Celle steht die Bekämpfung der Drogenkriminalität ganz oben auf der Agenda. Denn: Drogenmissbrauch ist erfahrungsgemäß oftmals eine der Ursachen für die Begehung von Gewaltdelikten.

