Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Zweimal Unfallflucht auf Parkplätzen

Celle (ots)

Am Dienstagvormittag (30.04.2019) kam es in Hermannsburg zu zwei Verkehrsunfällen mit anschließender Flucht des Verantwortlichen. Zwischen 09.55 und 10.45 Uhr wurde ein schwarzer Skoda Yeti auf dem Rossmann-Parkplatz "Am Markt" an der Beifahrerseite beschädigt. Der zweite Unfall ereignete sich auf dem Edeka-Parkplatz an der Celler Straße zwischen 11.30 und 11.40 Uhr. Hier wurde ein schwarzer Skoda Octavia am Heck beschädigt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei Hermannsburg sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können (Telefon 05052/91260).

