Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mit Fuß am Gaspedal hängen geblieben und Unfall verursacht

Celle (ots)

Am Dienstagmittag (30.04.) wollte ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus einer Parklücke am Einkaufszentrum Telefunkenstraße rückwärts ausparken. Dabei blieb er aus nicht näher bekannten Gründen mit seinem beschuhten Fuß am Gaspedal hängen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Mit gedrücktem Gaspedal fuhr er mit rechts eingeschlagener Vorderachse im Kreis und beschädigte dabei vier weitere geparkte PKW. Der Fahrer erlitt einen leichten Schock, wurde jedoch sonst zum Glück nicht weiter verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell