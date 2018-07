POL-CE: Wienhausen - Auto mutwillig zerkratzt

Celle (ots) - Ein unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag zwischen 16:50 und 18:45 Uhr mutwillig den PKW einer 59 Jahre alten Frau aus Celle. Sie hatte ihren VW am Klosterpark abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie die Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite sowie der Motorhaube fest. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Wienhausen zu melden (Tel.: 05149/8071).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell