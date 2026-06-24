Landespolizeiamt

POL-SH: "Nicht vollständig fahrtüchtig" - Bilanz zur landesweiten Kontrollwoche Alkohol u. Drogen

Kiel (ots)

Vom 15.06. bis 21.06.26 beteiligte sich die Landespolizei Schleswig-Holstein an der Roadpol-Kontrollwoche "Alkohol und Drogendelikte im Straßenverkehr" und kontrollierte eine Woche lang im gesamten Landesgebiet. 146 entsprechende Verstöße wurden festgestellt und geahndet.

Über 6.300 Fahrzeuge wurden durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Landespolizei Schleswig-Holstein kontrolliert. 48 alkoholisierte PKW Fahrende wurden festgestellt. Die einzelnen Fälle beinhalten dabei nahezu ausgeglichen die Verwirklichung von Straftatbeständen als auch von Ordnungswidrigkeiten. In 60 Fällen fielen Autofahrende unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln auf, wobei der Großteil dieser Fälle sich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten bewegte (52).

"Das Verhältnis von kontrollierten Fahrzeugen zu festgestellten Verstößen mag auf den ersten Blick mit ca. 2,5 % ganz gut aussehen", äußert Lars Hilgendorff, zuständig für verkehrspolizeiliche Angelegenheiten im Landespolizeiamt. Doch er mahnt: "146 Autos die von nicht vollständig fahrtüchtigen Personen geführt werden, sind eine ganze Menge. Diese Personen erzeugen nicht nur Gefahrensituationen, sondern können dazu auf Grund der Rauschzustände auch nicht mehr adäquat reagieren."

Im Bereich der Polizeidirektion Lübeck wurde eine Person mit 3,67 Promille kontrolliert und ein Motorradfahrender in der Polizeidirektion Flensburg wies 2,52 Promille. Traurige "Spitzenwerte", welche für die Verursacher eine massive, lebensgefährliche Alkoholvergiftung bedeuten kann. Im deutschen Verkehrsrecht stellt dies eine Straftat dar und zieht den sofortigen Führerscheinentzug, eine hohe Geld- oder Freiheitsstrafe, eine Sperrfrist für die Neuerteilung, sowie eine zwingende Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) nach sich.

Dass intensive Kontrolltätigkeiten dieser Art ihre Berechtigung haben, zeigt sich zudem in weiteren Feststellungen der vergangenen Roadpol-Woche. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten setzen den EU-weiten, durch Roadpol vorgegebenen Schwerpunkt um, achten jedoch bei den Kontrollen selbstverständlich auf die gesamte Verkehrssicherheit. So wurden insgesamt 60 Personen festgestellt, welche ohne gültige Fahrerlaubnis Fahrzeuge widerrechtlich führten. In Deutschland ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis keine bloße Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat nach § 21 StVG. Es drohen empfindliche Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, die im Wiederholungsfall deutlich höher ausfallen können.

"Aus unserer Sicht haben sich die Kontrollmaßnahmen abermals gelohnt", resümiert Hilgendorff. "Wir werden als Landespolizei Schleswig-Holstein auch weiterhin Kontrollen durchführen und für die Verkehrssicherheit einstehen."

Die kommende Roadpol-Kontrollwoche findet vom 03.08.26 bis 09.08.26 statt und wird mit dem Schwerpunkt "Geschwindigkeitsüberschreitungen" durchgeführt werden.

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