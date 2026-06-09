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API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Sattelzug mit Betonröhren sorgt nach Verkehrsunfall für Sperrung beider Fahrtrichtungen

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A4 Höhe Erfurt (ots)

Es wird davon ausgegangen das der Ausgangssachverhalt bekannt ist. (09.06.2026, 11:55 Uhr)

In der Fahrtrichtung Dresden wurden zwei Pkw durch Trümmerteile beschädigt. Die Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Der 21-jährige Fahrzeugführer des Sattelzuges wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In der Richtungsfahrbahn Dresden konnte mittlerweile der rechte und mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der linke Fahrstreifen bleibt bis auf weiteres gesperrt.

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