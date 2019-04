Landespolizeiamt

POL-SH: Ergebnis der TISPOL-Kontrollwoche "Speed": 23.378 Verstöße in einer Woche

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Woche einen besonderen Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit auf die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und sogenannter Aggressionsdelikte, also Rasen und Drängeln im Straßenverkehr, gelegt.

Dabei wurden im Laufe der Woche insgesamt 23.378 Tempoverstöße festgestellt. Die Landespolizei sieht sich dadurch in ihrer Schwerpunktsetzung bestätigt. Herausragend im negativen Sinne war eine Feststellung in Büttel (Kreis Steinburg): Hier war ein PKW-Fahrer statt erlaubter max. 80 km/h mit 161 km/h unterwegs. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 EUR, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und drei Monate Fahrverbot.

Das Ziel der Kontrollmaßnahmen der Landespolizei ist es, die Hauptunfallursache nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und das Geschwindigkeitsniveau insgesamt zu senken. Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Außerdem spielt die Geschwindigkeit auch eine entscheidende Rolle bei der Schwere der Unfälle, die andere Ursachen haben.

Bei der vergangenen Kontrollaktion im Frühjahr 2018 waren rund 21.235 Verstöße festgestellt worden.

Wie bereits im vergangenen Jahr erfolgten die Kontrollen zwar ohne einen medienwirksamen "Blitzmarathon" an einem konzentrierten Kontrolltag, trotzdem aber im Rahmen des europäischen TISPOL-Verbundes. Die Polizeidirektionen haben im Rahmen der Verfügbarkeit die Kontrolltätigkeiten mit den Überwachungsanlagen verstärkt.

Im vergangenen Jahr starben auf den Straßen Schleswig-Holsteins insgesamt 122 Menschen, fast 16.000 sind verletzt worden. Die Landespolizei Schleswig-Holstein setzt daher zur Senkung der Unfallzahlen und Reduzierung der Unfallfolgen auf fortlaufende Überwachungs- und Aufklärungsarbeit, um Risiken und Folgen des Fehlverhaltens im Straßenverkehr deutlich zu machen und repressiv gegen Verstöße vorzugehen.

Zum Hintergrund von TISPOL: TISPOL (Traffic Information System Police) wurde durch die Verkehrspolizeien Europas gegründet, um die Verkehrssicherheit und Strafverfolgung europaweit zu verbessern. Das Hauptziel von TISPOL ist die Reduzierung der Anzahl der Getöteten und Schwerverletzten auf Europas Straßen. Die ständigen Schwerpunktthemen sind u.a. Geschwindigkeit, Sicherheitsgurt, Alkohol und Drogen und auch der gewerbliche Güter- / Personenverkehr.

