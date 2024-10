Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

LKA-NRW: Die Polizei NRW hat ein Auge auf Taschendiebe - Halten Sie ein Auge auf Ihre Tasche!

Düsseldorf (ots)

Mit den Tipps des LKA NRW kann man Langfingern die Tour vermasseln. Deshalb lautet die Botschaft zur aktuellen Aktionswoche gegen Taschendiebstahl: "Augen auf und Tasche zu!"

Ein Moment der Unachtsamkeit, ein kleiner Schubs in der Menge - und plötzlich ist die Geldbörse weg. Taschendiebe sind flink, geschickt und immer auf der Suche nach günstigen Gelegenheiten. Doch die Polizei in NRW hat sie im Blick und startet mit der diesjährigen Aktionswoche zum Kampf gegen Taschendiebe wieder eine offensive Präventionskampagne. In Kombination mit gezielten Einsätzen will die Polizei so die Zahl der Diebstähle weiter senken.

Aktuelle Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik zeigen: Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen insgesamt 39.519 Taschendiebstähle registriert. Das entspricht einer Zunahme von 5,89% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in belebten Städten und auf gut besuchten Veranstaltungen schlagen die Diebe zu - dort, wo viele Menschen dicht gedrängt unterwegs sind, fühlen sich die Langfinger sicher.

Doch wer ein paar Tipps berücksichtigt, wird nicht so schnell Opfer von Taschendieben. "Wachsame Augen und ein paar einfache Vorsichtsmaßnahmen genügen oft schon, um den Dieben die Tour zu vermasseln," betont Ingo Wünsch, Direktor des LKA NRW.

Gemeinsam gegen Taschendiebstahl - So schützt man sich:

- Handtaschen dicht an den Körper: Wer seine Tasche mit lockerer Hand über der Schulter trägt, macht es Taschendiebe leicht unbemerkt zuzugreifen. Besser: festhalten bzw. auf der Körpervorderseite tragen und immer im Blick behalten!

- Wertsachen in den Innentaschen verstauen: Geldbörsen gehören nicht in den offen auf dem Rücken getragenen Rucksack, sondern in die Innentaschen von Jacken oder anderen Kleidungsstücken - sicher und schwer zugänglich für Langfinger.

- Ablenkungsmanöver erkennen: Ein vermeintlich versehentliches Anrempeln oder der Hinweis auf den "Schmutz" an der Jacke sind klassische Tricks, um abzulenken. Nicht darauf reinfallen, sondern aufmerksam bleiben!

- Und wenn doch mal etwas passiert: Melden Sie den Vorfall umgehend der Polizei!

Weitere Informationen, nützliche Tipps und Präventionsbroschüren finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Gemeinsam gegen Taschendiebe - wir lassen nicht locker!

