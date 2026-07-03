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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Freilaufender Hund beißt Fußgänger und seinen Hund

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Bergstraße, Donnerstag, 02.07.2026, 07.15 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 57-jähriger Mann ging mit seinem Hund am Donnerstagmorgen in der Bergstraße spazieren, als plötzlich ein anderer Hund unvermittelt auf den angeleinten Hund des 57-jährigen losging. Der Hund lief von einem nicht umzäunten Grundstück auf die Straße.

Der 57-jährige Mann versuchte die Hunde zu trennen und wurde hierbei ebenfalls mehrfach von dem fremden Hund gebissen. Als kurze Zeit später der Besitzer des fremden Hundes dazu kam, konnten die beiden Hunde getrennt werden.

Der 57-jährige Mann wurde leicht verletzt und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Sein Hund erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste tierärztlich versorgt werden.

Gegen den Halter des fremden Hundes wurde schließlich ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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