Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Angerstein, Untere Straße, Mittwoch, 01.07.2026, 19.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurden am Mittwochabend drei Kinder leicht verletzt.

Eine 27-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Untere Straße aus Richtung Bachstraße kommend in Richtung Hannoversche Straße. Hier kam ihr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen, welcher in Fahrtrichtung "Im Kreuz" unterwegs war. In der Straße "Im Kreuz" bog die 27-jährige Autofahrerin nach rechts in die Untere Straße ein und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw des 32-jährigen Mannes. In dem Pkw des Mannes befanden sich zudem drei Kinder im Alter von 8, 9 und 12 Jahren. Diese wurden bei der Kollision leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell